شكرا لقرائتكم خبر عن الجدول التفصيلى لبطولة كأس مصر للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكاراتيه عن تفاصيل بطولة كأس مصر، والتي تقام في الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجارى بالأقصر.

ووفقا لبرنامج البطولة فيعقد مسئول الاتحاد مؤتمرا صحفيا قبل إجراء القرعة ثم تبدأ المنافسات في نفس اليوم لكاتا الرجال وأنسات، يليها الكوميتيه .

وفى اليوم التالى 28 أبريل كوميتيه سيدات، ورجال، على أن تقام مباريات ربع دور الـ8 والنهائيات لكاتا الجماعى أنسات ورجال، وكوميتيه جماعى رجل وأنسات .

أكد محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه على حرص الاتحاد على نجاح البطولة والظهور فى أفضل صورة، وذلك استعدادا لإقامة البطولات الدولية، وإثبات أن للرياضة دور فعال فى تنشيط السياحة وجذب السياحة الخارجية.