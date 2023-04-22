شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانًا خفيفًا بالفندق استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مرانًا خفيفًا بالفندق استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى.

وتذاع مباراة الأهلى والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وقناة أون تايم سبورت الأرضية.

وتنقل قناة بي إن سبورت 4 مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.