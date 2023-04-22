سنوات دون هزيمة.. ريال مدريد يسعى لمواصلة نتائجه المميزة أمام سيلتا فيجو

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد الجولة 30 من الدوري الإسباني المواجهة رقم 122 تاريخيًا بين ريال مدريد وسيلتا فيجو، والتي تقام مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو.

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ويسعى ريال مدريد لتقليص فارق النقاط في برشلونة والذي يصل إلى 11 نقطة إذ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الإسباني برصيد 62 نقطة بينما يتواجد سيلتا فيجو الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وسيلتا فيجو

وسبق لريال مدريد مواجهة نظيره سيلتا فيجو في 121 مناسبة بجميع المسابقات، وحقق الفوز 71 مرة بينما خسر 31 مرة وتعادل 19 مرة.

ويمتلك ريال مدريد سلسلة لاهزيمة أمام سيلتا فيجو منذ 2017، وتحديدا منذ إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا في المواجهة التي تعادل فيها الفريق الملكي بنتيجة 2-2 يوم 25-1-2017، وكان قد خسر مواجهة الذهاب بنتيجة 2-1.

وفاز ريال مدريد في آخر 5 مواجهات جمعته بنظيره سيلتا فيجو، وكان آخرها مواجهة الدور الأول من الموسم الحالي للدوري الإسباني والتي فاز بها بنتيجة عريضة 4-1.

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