ساديو ماني يقود تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام ماينز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الألماني توماس توخيل المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره فريق ماينز، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

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تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ماينز في الدوري الألماني

أجري توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ تعديلات عن التشكيل الأخير الذي خاض به مواجهة مانشستر سيتي الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، والتي تعادل فيها إيجابيًا ليودع البطولة بمجموع المباراتين 4-1.

حيث عاد السنغالى ساديو مانى مهاجم البايرن

للتشكيل الأساسي لفريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمي: يان سومر.

الدفاع: أوباميكانو، دي ليخت، بافارد وكانسيلو.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا ، ديفيز.

الهجوم: ماني، موسيالا ، مولر

ويدخل فريق بايرن ميونيخ مباراة اليوم وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 59 نقطة وحل ماينز في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

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