مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم السبت، في القاء الذي يجمعهما بالدور النصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ويسعي مانشستر سيتي للفوز في مباراة اليوم و الصعود إلي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، علي حساب شيفيلد يونايتد.

يذكر أن نجج مانشستر سيتي للصعود إلي نصف نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا بعدما فاز على نظيره الألماني بايرن ميونخ في المباراة الماضية له

قبل موقعة الليلة أمام شيفيلد بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، اليوم السبت، في تمام السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة إلار بع بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلار بع بتوقت أبوظبي.

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