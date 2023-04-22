كلوب يُعلن تشكيل ليفربول لمواجهة نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نوتينجهام فورست، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، ويحتضنها ملعب "الأنفيلد".

وتنطلق مباراة ليفربول و نوتينجهام في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

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تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- جوردان هندرسون- كورتيس جونز

في الهجوم: ديوجو جوتا- كودي جاكبو- محمد صلاح

وكان فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح قد حقق فوزًا كبيرًا

على نظيره ليدز يونايتد بالجولة الماضية، بعد فوزه بنتيجة 6-1، وسجل محمد صلاح هدفين ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف بقدمه اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 107 أهداف، متخطيًا روبي فاولر، الذي سجل 105 أهداف بقدمه اليسرى.

ويقع فريق ليفربول بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد نوتينجهام في المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة.

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