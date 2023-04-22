عمر مرموش بديلًا بتشكيل فولسبورج أمام بوخوم بالدورى الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق الألماني فولسبورج، عن تشكيله لمواجهة نظيره بوخوم عصر اليوم السبت، في المكباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدورى الألماني.

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وحل المحترف المصري عمر مروش بديلاً في تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بوخوم، ضمن منافسات الدورى الألماني

وجاء تشكيل فولسبورج كالآتي:-

حراسة المرمى: كوين كاستيلز.

خط الدفاع: لكرواكس، فان دي فان، سيباستيان بورناو، ماتياس

سفانبرج.

خط الوسط: ريدل باكو، فيليكس نميشا، ماكسيميليان أرنولد، باتريك وايمر

خط الهجوم: كامينسكي، ويند.

موعد مباراة فولسفبورج و بوخم بالدورى الألماني.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة فولسبورج و بوخوم، في تمام الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.