كهربا يُتوج بجائزة لاعب الجولة في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حصد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي جائزة أفضل لاعب بالجولة 26 من الدوري المصري، حسبما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم السبت.

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ونشر السحاب الرسمي لرابطة الأندية المصرية:":"هو لاعب الجولة 26 من دوري رابطة الأندية المحترفة بناءً على تعليقات وردود المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

ويعيش اللاعب محمود كهربا في فترة رائعة مع رفيق الأهلي في الفترة الأخيرة، وخاصة بالجولة الماضية أمام سموحة

والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين حيث سجل الهدف الثاني في اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام التاسعه مساء على ستاد القاهرة الدولي.

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