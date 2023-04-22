رياض محرز يقود تشكيل السيتي المتوقع أمام شيفيلد بكأس الاتحادالإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم السبت، في القاء الذي يجمعهما بالدور النصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

ومن المتوقع جواريولا مباراه اليوم بتشكيل يضم كلا من:-



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، رودري، سوتنز.

خط الهجوم: جريليش، ألفاريز، رياض محرز .



ويسعي مانشستر سيتي للفوز في مباراة اليوم و



موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

الصعود إلي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، علي حساب شيفيلد يونايتد.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، اليوم السبت، في تمام السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة إلار بع بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلار بع بتوقت أبوظبي.

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