فولهام يفوز علي ليدز يونايتد بالدورى الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق فولهام الفوز علي نظيره ليدز يونايتد بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بنهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدورى الإنجليزي.

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أحرز هدفي فولهام هاري ويلسون واندرياس بيريرا، فيما سجل هدف ليدز جواو بالينيا بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة يجني فوهام ثلاث نقاط ، ليصل إلي المركز التاسع برصيد 45 نقطة في ترتيب بطولة الدورى الإنجليزى،

فيتما يتجمد ليدز يونايتد عند المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

يذكر ان بدأ ليدز يونايتد المباراة بتشكيل ييضم كلا من:-

حراسة المرمى: ميليه.

خط الدفاع: ووبر، كوخ، كريستنسن، كوبر

خط الوسط: ماكيني، سامرفيل، روكا.

خط الهجوم: أرونسون، هاريسون، رودريجو.

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