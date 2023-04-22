سيمبا التنزاني يتقدم على الوداد المغربي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق سيمبا التنزاني بهدف نظيف علي نظيره الوداد المغربي، في المباراة التي تجمع بينهما الأن ضمن منافسات ذهاب الدور الربع النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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سجل هدف سيمبا الوحيد في هذا الشوط اللاعب جان أوثوس في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

يذكر أن بدأ الوداد المغربي هذا الشوط بتشكيل يضم كلا من

حراسة المرمى: مطيع

الدفاع: زولا - أبو الفتح - بنعيادة - عطية الله

خط الوسط: الداودي - جبران - الحسوني

الهجوم: بوهرة - بوسفيان – أحداد

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا

ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان اللقاء الأول لفريق الوداد وسيمبا عام 2011 والذي حقق فيها الفريق المغربي الفوز على نظيره التنزاني بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.

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