لاعب الرجاء المغربي يتحدى .. سنقاتل أمام الأهلي وسنسعد جماهيرنا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن محمد الناهيري، لاعب فريق الرجاء المغربي التحدي قبل سويعات من انطلاق مباراة فريقه أمام الأهلي مساء اليوم " السبت" في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

ويلاقي الأهلي منافسه الرجاء الليلة على أرضية استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي للبطولة الأفريقية

وقال محمد الناهيري في تصريحات صحيفة: "مواجهة الأهلي لن تكون سهلة وجميع اللاعبين لديهم وعي بشأن المسؤولية الملقاه على عاتقهم قبل المباراة.

مبديًا تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية ترضي جمهور الرجاء والكرة المغربية.

وقال: كنت أتمنى أن يتواجد جميع اللاعبين ليقاتلوا في المباراة، وسنقدم مباراة كبيرة ونفرح جماهير الرجاء في لقاء اليوم أمام الأهلي.

يذكر، أن مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء تقام مساء يوم السبت المقبل 29 أبريل الجاري بالمغرب.