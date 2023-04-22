شكرا لقرائتكم خبر عن 29 أبريل قرعة كأس العالم للسلة بمشاركة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى مراسم قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة رجال يوم 29 أبريل الجارى بالفلبين ويشارك في البطولة 32 منتخبًا مقسمين إلى 8 تصنيفات في كل تصنيف 4 منتخبات، ويقع منتخب مصر في التصنيف الثامن بجانب لبنان وكاب فيردى وSSD.

وتقام البطولة فى الفترة من 25 أغسطس حتى 10 سبتمبر من العام المقبل بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم.

وشهد مشوار منتخب مصر خوض 12 مباراة خلال مراحل التصفيات، حقق الفوز فى 8 مباريات، ووصل مجموع نقاطه إلى 20.

وخلال المرحلة النهائية خاض فراعنة السلة 3 مباريات، فاز على تونس فى أول مباراة بنتيجة 67/71 .

وفى الجولة الثانية خسر أمام الكاميرون بنتيجة 63/71، وفى الثالثة تغلب جنوب السودان على مصر بنتيجة 97/77.