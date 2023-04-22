شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والرجاء المغربى الليلة بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع فريق الأهلى مع الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في حضور جماهيري يقارب الـ 52 ألف مشجع، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماهى القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء؟

ج: تذاع مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وقناة اون تايم سبورت الأرضية.

وتنقل قناة بي إن سبورت 4 مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

س: كم عدد الالقاب الافريقية للأهلى والرجاء ؟

ج: يلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

في المقابل، يبحث الرجاء عن التتويج بلقبه الرابع في أمجد البطولات الأفريقية للأندية بعد فوزه سابقا بنسخ أعوام1989، و1997، و1999.

س: كيف انتهى أخر صدام بين الاهلى والرجاء ؟

ج: تعد مواجهة الأهلي والرجاء هي سيناريو مكرر للنسخة الماضية من دوري الأبطال، حين تأهل المارد الأحمر على حساب غريمه البيضاوي بالفوز ذهاباً بالقاهرة 2-1، أحرز عمرو السولية وحسين الشحات هدفي الأهلي، وفي الدار البيضاء تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، أحرز هدف الأهلي محمد عبد المنعم، وأكمل الأهلي طريقه ووصل للدور النهائي للبطولة، وخسرها أمام الوداد البيضاوي المغربي.، قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام الوداد المغربي

س: كيف انتهت مواجهات الاهلى والرجاء السابقة ؟

ج: اتسمت لقاءات الفريقين خلال تاريخ مواجهاتهما بالتكافؤ، فاز كل فريق في مباراتين، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، وأحرز لاعبو كل فريق أحد عشر هدفًا في مرمى الفريق الآخر.

س: ماهو التشكيل المتوقع لقمة الاهلى والرجاء ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولى، علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، مروان عطية، خط الهجوم: بيرسى تاو و حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا".

ويبدو التشكيل المتوقع للرجاء المغربى أمام الاهلى مكون من :"حراسة المرمى: أنس الزنيتي ، خط الدفاع: عبدالإله مدكور، مروان هدهودي، جمال حركاس، زكرياء لبيب ، خط الوسط: وليد الصبار، محمد زريدة، عبدالإله الحافيظي ،خط الهجوم: سفيان بنجديدة، حمزة خابا، نوفل زرهوني".