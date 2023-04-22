7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 22 إبريل 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها المنتخب الأولمبى يخوض وديتين قبل المشاركة فى أمم أفريقيا،سيف جعفر يقترب من العودة للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام سيراميكا.

سيف جعفر يقترب من العودة للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام سيراميكا

اقترب سيف جعفر صانع ألعاب الزمالك من العودة للتشكيلة الأساسية للفريق فى مباراته المقبلة أمام سيراميكا بعد الإصابة التى ألمت بزميله بالفريق مصطفى شلبى فى اللقاء الماضى أمام المقاولون العرب واقترابه من الغياب عن اللقاء المقبل.

المنتخب الأولمبى يخوض وديتين قبل المشاركة فى أمم أفريقيا

طلب روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، من اتحاد الكرة خوض مباراتين وديتين إفريقيتين ضمن خطة الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب يونيو المقبل.

تعرف على بوابات دخول الجماهير استاد القاهرة فى مباراة الأهلى والرجاء أعلنت شركة تذكرتي إرشادات وبوابات الدخول للجماهير لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى، وهي المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لحسم الفوز فيها بنتيجة مطمئنة تريحه قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 29 أبريل الجاري.

يختتم فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى باتشيكو الليلة استعداداته لمواجهة نظيره فريق مارومو جالانتس غدًا الأحد في إطار مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية. اختبار اللياقة البدنية للحكام الدوليين والدرجة الأولى 26 أبريل قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، إجراء اختبار اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولي والدوليين الذين تخلفوا عن الاختبار، والذين لم يحالفهم التوفيق في الاختبار الأخير الذي أقيم في معسكر حكام الدوري الممتاز .