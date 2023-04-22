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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 22 إبريل 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها المنتخب الأولمبى يخوض وديتين قبل المشاركة فى أمم أفريقيا،سيف جعفر يقترب من العودة للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام سيراميكا.
سيف جعفر يقترب من العودة للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام سيراميكا
المنتخب الأولمبى يخوض وديتين قبل المشاركة فى أمم أفريقيا
تعرف على بوابات دخول الجماهير استاد القاهرة فى مباراة الأهلى والرجاء
يختتم فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى باتشيكو الليلة استعداداته لمواجهة نظيره فريق مارومو جالانتس غدًا الأحد في إطار مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
اختبار اللياقة البدنية للحكام الدوليين والدرجة الأولى 26 أبريل
اقترب ناصر منسى مهاجم الزمالك من قيادة هجوم الفريق أمام سيراميكا فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.