شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص للخروج بانتصار مريح يعزز فرص المارد الأحمر في بلوغ نصف النهائي ومواصلة المشوار لحين التتويج باللقب.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 36 مباراة، حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 70 هدفاً وتلقت شباكهم 26، وخرج بشباك نظيفة فى 21 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر وكأس مصر.

وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى فى نصف النهائي.

حال خوض الأهلى لنصف النهائى ستقام مباراة الذهاب خارج مصر والعودة فى القاهرة، وحال تأهل الأهلى للمباراة النهائية، فسيخوض مباراة الذهاب فى القاهرة والإياب خارج مصر.



