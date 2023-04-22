شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى.. تاو والشحات وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع فريق الأهلى مع الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في حضور جماهيري يقارب الـ 52 ألف مشجع.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولى، علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، مروان عطية، خط الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا".

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.