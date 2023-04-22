شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة عطلت أحلام 7 نجوم فى الموسم الكروى بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عدد كبير من نجوم الدوري المصري صدمة كبيرة بعد تعرضهم للإصابات الطويلة هذا الموسم، وهي الإصابة التي دمرت أحلامهم في التألق والتوهج بعد بداية مميزة لهؤلاء النجوم.

”الخليج 365” يستعرض أشهر 7 نجوم دمرت الإصابة أحلامهم في هذا التقرير

رامى صبرى

مؤخرًا أثبتت الأشعة التي خضع لها رامي صبري مدافع فريق فاركو إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وكان رامي صبري قد سقط على الأرض قبل نهاية لقاء الأهلي وفاركو بثوانثي قليلة حيث قام طبيب النادي السكندري مجدي وهبي بتشخيص الحالة بعد الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسي الذي أكد إصابته بالصليبي.

أسامة جلال

انتهاء موسم أسامة جلال مدافع بيراميدز بعد الإصابة البالغة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي و أثبتت أنه يعاني من قطع في وتر العضلة الضامة، هذه لإصابة ستتسبب في ابتعاده عن الملاعب لقرابة ٣ أشهر للعلاج والتأهيل.

عبد الله السعيد

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز اصيب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز بمباراة كأس مصر بجذع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية، ومن المؤكد أن اللاعب لن يلحق بباقي منافسات الموسم الأفريقي مع بيراميدز حيث أعلن النادي غيابه لنهاية بطولة الكونفدرالية التي يتواجد فيها فريقه بالدور الربع النهائي.

أكرم توفيق

أصيب أكرم توفيق لاعب الأهلي بقطع الرباط الصليبي للقدم اليسرى خلال مشاركته في مران الفريق ديسمبر الماضي، ومن وقتها ويواصل لاعب الأهلى والمنتخب برنامجه العلاجي، لكن غيابه سبب أزمة كبيرة في المنتخب والأعلى نظرا لحالة التوهج الكبيرة التي عاشها أكرم توفيق قبل الإصابة.

كريم فؤاد

مصائب الأهلى لم تتوقف عن أكرم توفيق، حيث أصيب كريم فؤاد لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري الممتاز ، ورغم أن اللاعب كان من أبرز نجوم الدوري في انطلاقة البطولة، وساهم توظيف كولر له في تقديم مستويات كبيرة هجوميا ودفاعيا، لكن الإصابة جاءت لتقضى على حالة التوهج تلك.

صلاح ريكو

أصيب صلاح ريكو لاعب غزل المحلة بقطع في الرباط الصليبي وتعرض للإصابة خلال مباراة سموحة في الجولة العاشرة بالدوري الممتاز، وكان ريكو أحد الأسلحة الهجومية المميز لزعيم الفلاحين، لكن الإصابة أوقفت المد الكبير الذى كان يقدمه اللاعب مع المحلة.

جونيور أجاي

من ضمن الإصابات القوية التي تعرض لها لاعبو الدوري وأثرت في مستواهم سلبيا، كانت إصابة النيجيري جونيور أجاي لاعب فريق سموحة بكسر فى "قصبة" الرجل ووضع اللاعب فى الجبس عقب إثبات الأشعة إصابته، في مرحلة اعداد الفريق السكندري للدوري، وتجاوزت فترة غياب أجاي الثلاثة أشهر.