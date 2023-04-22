شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار فريق الرجاء المغربى فى دوري الأبطال قبل مواجهة الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الأهلي نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى.

حسم الأهلي تأهله لهذه المباراة بعد احتلاله للمركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما وصل لهذه المباراة بعد احتلال المركز الأول في المجموعة الثالثة بدور المجموعات برصيد 16 نقطة.

ويسعى الأهلي لاستعادة الكأس بعدما فقده في العام الماضي أمام الوداد، وإضافة اللقب رقم 11 في خزائنه، فيما يسعى الرجاء لإضافة اللقب الرابع لخزائنه بعد أن توّج به من قبل في أعوام 1989 و1997 و1999.

مباريات الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا وفاز الرجاء علي فريق جمعية نيجيلك بطل النيجر ذهابا وإيابا بدور الـ 32 بنتيجة 3-0.

وفي دور المجموعات فاز علي حوريا كونكاري الغينى وسيمبا التنزانى ذهابا وإيابًا وتفوق علي فايبرز الأوغندي بخماسية نظيفة قبل أن يتعادل معه بهدف لمثله في الإياب.

وجاءت نتائج مباريات الرجاء المغربي بدورى الأبطال الموسم الحالي كتالي:

1- الرجاء المغربي 2-0 جمعية نيجيلك بطل النيجر ذهاب دور الـ 32

2- الرجاء المغربي 1-0 جميعة نيجيلك بطل النيجر إياب دور الـ 32

3- الرجاء المغربي 5-0 فايبرز الأوغندي الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الرجاء المغربي 3-0 سيمبا التنزانى الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الرجاء المغربي 2-0 حوريا كونكار الغينى الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الرجاء المغربي 3-1 حوريا كونكار الغينى الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الرجاء المغربي 1-1 فايبرز الأوغندي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الرجاء المغربي 3-1 سيمبا التنزانى الجولة السادسة بدور المجموعات