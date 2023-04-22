شكرا لقرائتكم خبر عن الطرد شعار الجولة الـ26 بالدورى.. 6 حالات أبرزها الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، أكثر من حالة طرد تعرض لها لاعبون من فرق مختلفة، منها انبى وفيوتشر وسيراميكا وعلى رأسها الأهلى.

تعرض محمد الشناوي، لاعب الأهلي، للطرد في الدقيقة 91 من عمر مباراة فريقه ضد سموحة والتي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وقام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء بعد اشتباكه مع لاعب سموحة.

تعرض محمد عنتر لاعب سيراميكا للطرد بعد تدخل عنيف على محمود عبد العزيز لاعب الاتحاد في المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الـ 26 ، والتي انتهت بالتعادل السلبى دون أهداف.

وفى فيوتشر تعرض اللاعب محمود مرعي للطرد في الدقيقة 90 من المباراة التي جمعت الفريق مع طلائع الجيش، في اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبي .

وفى مباراة أسوان و انبى تم إشهار 3 بطاقات حمراء، الثنائى على فتحى و اسلام جمال لاعبا أسوان، وأحمد أمين قفة لاعب إنبى.