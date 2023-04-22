شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الشوالى معلقًا على مباراة الأهلى والرجاء المغربى الليلة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذاع مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وقناة أون تايم سبورت الأرضية.

وتنقل قناة بي إن سبورت 4 مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا بتعليق صوتى للتونسى عصام الشوالى.

يستدرج فريق الأهلي نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى.

حسم الأهلي تأهله لهذه المباراة بعد احتلاله للمركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما وصل لهذه المباراة بعد احتلال المركز الأول في المجموعة الثالثة بدور المجموعات برصيد 16 نقطة.

ويسعى الأهلي لاستعادة الكأس بعدما فقده في العام الماضي أمام الوداد، وإضافة اللقب رقم 11 في خزائنه، فيما يسعى الرجاء لإضافة اللقب الرابع لخزائنه بعد أن توّج به من قبل في أعوام 1989 و 1997 و 1999.