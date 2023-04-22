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الغندور و المايسترو والشحات مبروك.. مشاهير الرياضة فى عالم الفن

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القاهرة - سامية سيد - اقتحم عدد من الرياضيين الناجحين على مستوى الرياضة عالم الفن بعدما اكتشوفوا أن ممارسة الرياضة ليست موهبتهم الوحيدة، حيث نجد أكثر من نجم فى العاب مختلة سواء على صعيد كرة القدم أو المصارعة أو الملاكمة وغيرها يجمع بين أكثر من موهبة ليؤكدون تعدد مواهب نجوم الرياضة فى مصر .

ويرصد الخليج 365 أبرز الرياضيين اللين اقتحموا عالم الفن فى التقرير التالى :

صالح سليم 

يعد أسطورة الأهلى الراحل صالح سليم من أبرز نجوم الرياضة متعددي المواهب، حيث أنه جمع بين الرياضة وفن التمثيل، حيث نجح فى تجربة الشموع السوداء و الباب المفتوح.

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خالد الغندور 

كما أن خالد الغندور نجم الزمالك السابق ظهر فى عالم التمثيل فى فيلم زى الهوا بطولة خالد النبوى، وشارك فى برنامج فنى بعنوان الوادى مع هيفاء وهبى .

 

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الشحات مبروك 

ويمتلك الشحات مبروك بطل كمال الأجسام موهبة التمثيل، وظهر فى أكثر من مشهد فى العديد من الأفلام والمسلسلات و أبرزها، أمريكا شيكا بيكا وعلقة موت وغيرهم .

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كرم جابر 

كرم جابر بطل المصارعة الحاصل على ذهبية أولمبياد أثينا 2004، ظهر فى العديد من الأفلام وأبرزها، لمس أكتفا وخلى بالك من زيزى وليلة هنا وسرور .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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