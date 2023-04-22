شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تتوافد بكثافة على بوابات استاد القاهرة لحضور مباراة الرجاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك صورًا لجماهير الأهلي التى تتوافد بكثافة على بوابات استاد القاهرة لحضور مباراة فريقها ضد الرجاء البيضاوي المغربي، التي تجمعهما اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى الفريقان من قبل في تسع مباريات خلال خمس مواجهات إفريقية، أربع منها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والخامسة في كأس السوبر الإفريقي.

واتسمت لقاءات الفريقين خلال تاريخ مواجهاتهما بالتكافؤ، فاز كل فريق في مباراتين، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، وأحرز لاعبو كل فريق أحد عشر هدفًا في مرمى الفريق الآخر.

بدأت مواجهات الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1999، حيث التقيا في دوري المجموعات والذي كان يجرى من مجموعتين، فاز الرجاء بهدف للا شيء في مباراة الذهاب بالقاهرة، وفي العودة بالدار البيضاء تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، أحرز هدف الأهلي محمد فاروق، واحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة، إلا أن نظام البطولة في ذلك الوقت كان يقضي بصعود أول كل مجموعة للمباراة النهائية مباشرة، وصعد الرجاء للمباراة النهائية وفاز بالبطولة على حساب الترجي التونسي.

ثاني مواجهة كانت عام 2002 في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الرجاء 2-1 بالدار البيضاء، أحرز هدف الأهلي أحمد بلال، وتعادل الفريقان بالقاهرة 3-3، أحرز أهداف الأهلي إبراهيم سعيد وخالد بيبو وأحمد بلال، وتصدر الرجاء المجموعة وصعد للدور نصف النهائي، بينما خرج الأهلي من دور المجموعات.

المواجهة الثالثة كانت عام 2005 في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه محمد شوقي، وتعادل الفريقان في الدار البيضاء بهدف لكل فريق، أحرز هدف الأهلي عماد متعب، وصعد الفريقان معًا للدور نصف النهائي، وأكمل الأهلي طريقه وفاز بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

المواجهة الرابعة كانت في كأس السوبر الإفريقي والتي أقيمت بالدوحة في ديسمبر 2021، انتهت المباراة بالتعادل 1-1 أحرز هدف الأهلي طاهر محمد طاهر، وفاز الأهلي 6-5 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بكأس البطولة.

المواجهة الخامسة كانت موسم 2021-2022 في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1، أحرز عمرو السولية وحسين الشحات هدفي الأهلي، وفي الدار البيضاء تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، أحرز هدف الأهلي محمد عبد المنعم، وأكمل الأهلي طريقه ووصل للدور النهائي للبطولة، وخسرها أمام الوداد البيضاوي المغربي.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بالدار البيضاء مساء السبت المقبل 29 أبريل الجاري.



جمهور الاهلي امام البوابات (1)



جمهور الاهلي امام البوابات (2)



جمهور الاهلي امام البوابات (3)



جمهور الاهلي امام البوابات (4)



جمهور الاهلي امام البوابات (5)



جمهور الاهلي امام البوابات (6)



جمهور الاهلي امام البوابات (7)



جمهور الاهلي امام البوابات (8)



جمهور الاهلي امام البوابات (9)