الوداد المغربي يسقط أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز سيمبا التنزاني على نظيره الوداد البيضاوي المغربي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول، في ذهاب دور ربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

سيمبا التنزاني يتقدم على الوداد المغربي في الشوط الأول | الوفد (alwafd.news)

سجل هدف سيمبا الوحيد والفوز، اللاعب جان أوثوس في الدقيقة 31 من عمر المباراة، ليخطف الفريق التنزاني الفوز في مباراة الذهاب.

يعتبر هذا اللقاء هو الثاني في تاريخ مواجهات الفريقين

في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان اللقاء الأول لفريق الوداد وسيمبا عام 2011 والذي حقق فيها الفريق المغربي الفوز على نظيره التنزاني بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.

وستكون مباراة العودة بين الوداد وسيمبا في المغرب يوم الجمعة المقبلة، ضمن إياب ربع نهائي دوري الأبطال.