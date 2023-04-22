ماينز يزيد أوجاع بايرن ميونخ ويسقطه بثلاثية في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - سقط بايرن ميونخ أمام نظيره ماينز بثلاث أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

ساديو ماني يسجل أول أهدافه في عام 2023 | الوفد (alwafd.news)

أحرز النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ هدف التقدم لصالح الفريق البافاري في الدقيقة 29، بعد كرة عرضية من كانسيلو ليضربها السنغالي داخل شباك ماينز.

قبل أن يسجل لودوفيك لاعب ماينز هدف التعادل لصالح فريقه في الدقيقة 65، بعدها أضاف لياندرو باريرو هدف ماينز الثاني في الدقيقة 73، قبل أن ينهار الفريق البافاري ويستقبل الهدف الثالث في الدقيقة 79، عبر أرون مارتن، ليسقط بايرن ميونخ مجددًا ويخسر اللقاء بثلاثية مقابل هدف.

بتلك الخسارة، يمنح ماينز، بوروسيا دورتموند فرصة ذهبية لإستعادة صدارة الدوري الألماني من بايرن

ميونخ، في حال فوز على فرانكفورت مساء اليوم السبت.

توقف رصيد الفريق البافاري عند 59 نقطة في صدارة الدوري الألماني، خلفه دورتموند بفارق نقطتين قبل خوضه مباراته، ليواصل بايرن ميونخ تعثره هذا الموسم، بعدما تعادل مع هوفنهايم في المباراة الماضية، سلبيا دون أهداف، بالإضافة لخروجه من بطولتي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي، وكأس ألمانيا، فيما رفع أصحاب الأرض ماينز، رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس ليعزز فرصه في التواجد في أحد المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.