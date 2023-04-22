محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك نوتنجهام (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز محمد صلاح هدف التقدم لصالح فريقه ليفربول، بعدما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي أمام نوتنجهام بهدفين لكلاهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يتعادل مع نوتينجهام في الشوط الأول بالدورى الإنجليزي | الوفد (alwafd.news)

سجل صلاح هدف ليفربول الثالث والتقدم ، بعد كرة عرضية مميزة من أرنولد من كرة ثابتة ، ليضربها صلاح بقدمه قوية تصطدم في القائم وتسكن بعدها الشباك.

شاهد هدف محمد صلاح

ويشارك محمد صلاح أساسيًا مع الريدز، منذ بداية اللقاء، ورفع رصيده التهديفي لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي إلى 16 هدفًا ليصبح في المركز الرابع بترتيب هدافي البريميرليج.

وكان جوتا سجل هدفي ليفربول الأول والثاني، لكن أدرك نوتنجهام فورست التعادل بالرد بتسجيل هدفين، قبل أن يحرز "مو" هدف الريدز الثالث والتقدم.