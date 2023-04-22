ماينز يحقق إنجاز تاريخي بعد اكتساح بايرن ميونخ بثلاثية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ماينز إنجاز تاريخي بعد فوزه الكبير على بايرن ميونخ بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

ماينز يزيد أوجاع بايرن ميونخ ويسقطه بثلاثية في الدوري الألماني | الوفد (alwafd.news)

بهذا الفوز، استطاع ماينز بقيادة المدرب الدنماركي بو سفينسون، الانتصار على بايرن ميونخ في 3 مباريات متتالية استضافه فيها على ملعبه في الدوري الألماني، ليكرر إنجازه بعد 27 عامًا.

بذلك أصبح الدنماركي بو سفينسون، أول مدرب يقود فريقه لـ 3 انتصارات متتالية ضد الفريق البافاري بملعبه منذ المدرب فولكر فينك مع فرايبورج في الدوري الألماني بين عامي 1993 و1996.

بتلك الخسارة، يمنح ماينز، بوروسيا دورتموند فرصة ذهبية لإستعادة

صدارة الدوري الألماني من بايرن ميونخ، في حال فوز على فرانكفورت مساء اليوم السبت.

رفع أصحاب الأرض ماينز، رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس ليعزز فرصه في التواجد في أحد المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، فيما توقف رصيد الفريق البافاري عند 59 نقطة في صدارة الدوري الألماني، خلفه دورتموند بفارق نقطتين قبل خوضه مباراته، ليواصل بايرن ميونخ تعثره هذا الموسم، بعدما تعادل مع هوفنهايم في المباراة الماضية، سلبيا دون أهداف