أبرز ما قدمه محمد صلاح في مواجهة ليفربول ونوتينجهام فورست

ياسر رشاد - القاهرة - قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوزًا دراميًا على نوتينجهام فورست بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وشارك محمد صلاح في جميع دقائق المباراة، وسجل هدف ليفربول الثالث من إجمالي تسديدة واحدة بين القائمين والعارضة طوال المباراة.

وتمكن صلاح من تحقيق مراوغة واحدة ناجحة من أصل محاولتين للمراوغة.

وأكمل النجم المصري 49 تمريرة منها 42 تمريرة صحيحة، ولمس الكرة 65 مرة.

وصنع محمد صلاح فرصتين بينما لم يرسل أي عرضية صحيحة.

واستطاع التفوق في المواجهات الأرضية 3 مرات من أصل 6 مرات كما فقد الاستحواذ 13 مرة.

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