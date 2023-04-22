شكرا لقرائتكم خبر عن معلول والقندوسى والكارتى على رأس 10 محترفين عرب يزينون الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاشك أن الدوري المصري هو الوجهة الأولي للاعبين العرب الذين يرغبون في الاحتراف الأوروبي أو تحقيق خطوة إيجابية خارج بلادهم في المشوار الكروي، وعلي الرغم من انضمام العديد من اللاعبين العرب بمختلف الجنسيات إلى أندية الدوري المصري إلا أن هناك بعض البارزين فنيا والذين يمثلون إضافة كبيرة لأنديتهم.

التقرير التالي يستعرض أهم 10 لاعبين عرب في الدوري المصري:

احمد القندوسي

يعتبر الجزائري احمد القندوسي احد ابرز الوجوده العربية الجديدة علي الدوري المصري عقب انضمامه للأهلي في يناير الماضي ، بعد منافسة قوية من الزمالك علي ضم اللاعب .

القندوسي قدم مباريات جيدة مع الأهلي خلال الفترة الماضية ونجح ان يرد بقوة علي المشككين في الصفقة خاصة انه وقع لمدة 4 مواسم ونصف وسيكون له مستقبل كبير مع الأهلي.

علي معلول

لا يختلف اثنان علي موهبة التونسي علي معلول الظهير الايسر للأهلي والذي يقدم مستوي ثابت واحد الأسلحة المهمة للأهلي منذ انضمامه للاحمر في موسم 2016 ليصبح احد ابرز المحترفين الذين انضموا للأهلي في تاريخه.

سيف الجزيري

المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك يعتبر احد الأسلحة الهامة في كتيبة الأبيض وكان احد أسباب حصول الفريق علي الدوري المصري الموسمين الماضيين، وعلي الرغم من انه يمر بفترة عدم ثبات مستوي مع الزمالك في الوقت الراهن الا انه يظل احد ابرز المحترفين العرب في الدوري المصري.

وليد الكارتي

لاعب الوسط المغربي وليد الكارتي يعتبر احد اقوي لاعبي خط الوسط في الدوري المصري لما يمتلكه من مهارة كبيرة وخبرات دولية جعلته من اهم اللاعبين العرب في الدوري.

محمد الشيبي

علي الرغم من انضمامه الي بيراميدز في بداية الموسم الا ان المغربي محمد الشيبي نجح في فرض اسمه علي التشكيلة الأساسية لبيراميدز المليئة بالنجوم في كل المراكز.

فخر الدين بن يوسف

المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف صاحب مشوار طويل من التألق في الدوري المصري مع الإسماعيلي ومن بعدها بيراميدز ليسجل احد اقوي حضور للاعبين العرب في الدوري المصري.

محمد كريستو

صاحب انتقال كريستو التونسي الي الأهلي ضجة كبري باعتباره احد المواهب الشابة في الوطن العربي ، الا انه حتي هذى اللحظة لا يزال يتحسس خطواته الاولي في محاولة لاثبات ذاته في الدوري المصري

عبد الرحيم دغموم

لاعب الوسط الجزائري عبد الرحيم دغموم المنضم للمصري في بداية الموسم نجح في تقديم مباريات قوية وضعت اسمه ضمن أسلحة المصري في الدوري.

احمد بلحاج

لاعب الوسط المغربي والذي انتقل الي الزمالك في يناير الماضي علي سبيل الإعارة من اسوان، لم يقدم حتي الان المستوي الذي يجعله من الركائز الأساسية للزمالك، الا انه يأمل في تواجده ضمن حسابات الكولومبي اوسيريو المدير الفني الجديد للزمالك.