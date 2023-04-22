شكرا لقرائتكم خبر عن ذئاب وتماسيح ونسور.. سر ألقاب الأندية فى الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقاب الأندية المصرية هي أبرز هدية من عشاقها ومشجعيها، تقديرًا للأداء الذي يقدمه اللاعبين، أو ارتباطًا بعلامة أو رمز أصيل في نشأة كل ناد على حدة، وبناء على ذلك اكتسبت الأندية شهرتها وباتت لها بدل اللقب الواحد ألقاب عديدة تستوحي منها الجماهير حماس التشجيع في اللقاءت الساخنة وتلهب به حماس اللاعبين لبذل الجهد واللعب بروح ورجولة على المستطيل الأخضر.

ومن بين أندية الايجيبشن ليج بعض الألقاب التي ارتبطت برموز القوة مثل المارد الأحمر، لقب النادي الأهلي والذي تردده الجماهير الأهلاوية لرفع درجة الحماس باستمرار، والفارس الأبيض لقب نادي الزمالك والذي ارتبط بالأخلاق والروح الرياضية التي يتميز بها الفرسان.

وألقاب عديدة انتشرت بين الجماهير ولكن، كان من بينها ثلاثة ألقاب جمعتها درجة من الشبه والقرابة، مثل تماسيح النيل وذئاب الجبل والغزلان، لأنها ارتبطت بثلاث حيوانات، لكل منهم دلالة وهدف محدد وهو ما نعرضه في السطور التالية.

تماسيح النيل

هو لقب نادي أسوان والذين عرفوا أيضًا بزهرة الجنوب، ولكن دائمًا يستخدم اللقب الأول لبث روح العزيمة والإصرار في اللاعبين، ولأن أسوان هي منبع نهر النيل في مصر واشتهرت بوجود التماسيح النيلية والتي يبدو أن أهلها ألفوا التعامل معها بشكل ما، ليتخذ فريق أسوان ذات اللقب ليبثوا في اللاعبين روح الإصرار بقوة التماسيح ومكرها حتى الوصول إلى هدفها.

ذئاب الجبل

هو لقب المقاولون العرب، ويعد هذا الاسم منسوبًا إلى قلعة الجبل الأخضر معقل الفريق ويرمز لقوة لاعبيه أيضًا، ويشغل النادي مساحة 70 فدانا، على هضبة عالية بمنطقة الجبل الأخضر، ويمتلك نادي المقاولون تاريخًا ناصعًا، حيث نافس الأهلي والزمالك محلياً وأفريقياً وحصد بطولة الدوري العام وكأس مصر دوري أبطال أفريقيا، وما زال حتى الآن ذئاب الجبل يكافحون لاستعادة أمجادهم وتتميز مبارياتهم أمام الأندية الكبرى بالندية والصلابة.

النسور

وهو لقب يجمع بين ناديين، سواء كان النادي الأهلي، أو النادي المصري.

وتم تصميم شعار النادى الأهلى من قبل عضو النادى شريف بك صبرى، حيث كان عبارة عن شكل بيضاوى مزين بتاج الملك المصرى فى الطرف الأعلى ويرمز للحكم الملكى لمصر آنذاك، وفى الأسفل كتب "النادى الأهلى" وفى الوسط كان النسر المحلق رمزا للقوة والتحفيز والإصرار.

بينما شعار النادي المصري البورسعيدي عبارة عن نسر أخضر باسط جناحيه لأعلى ويتوسط جناحيه قرص الشمس باللون الأخضر أعلى الرأس تعبيرًا عن التحدي والسيادة والقوة، لذا يعرف المصري بلقب النسور الُخضر، وتصميم الشعار مستمد من التراث الفرعوني وتحديدًا من قلائد نون عنخ آمون للتأكيد على الجذور الوطنية للنادي.

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