شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلي أمام أندية المغرب قبل مواجهة الرجاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتضن استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء اليوم السبت قمة مرتقبة بين الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في حضور جماهيري يقارب الـ52 ألف مشجع.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجايبة تسهل من مهمته قبل لقاء العودة المقرر إقامته في الدار البيضاء في 29 أبريل الجاري.

واجه الأهلى أندية المغرب فى 29 مباراة، فاز في 13 لقاءً وخسر 7 وتعادل 9 مرات، وواجه الأهلى 7 أندية مغربية هى: الرجاء، الوداد، الدفاع الحسني الجديدي، الجيش المغربي، المغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي "جمعية الحليب"، نهضة بركان.

أول مواجهة للأهلي ضد أندية المغرب فاز 3-1 على اولمبيك البيضاوى، بينما كانت آخر مواجهة للأهلى ضد أندية المغرب خسر من الوداد 2-0 فى المباراة النهائية لدوري الابطال بالنسخة الماضية.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021. في المقابل، يبحث الرجاء عن التتويج بلقبه الرابع في أمجد البطولات الأفريقية للأندية بعد فوزه سابقا بنسخ أعوام1989، و1997، و1999.



