شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الرجاء المغربى في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتضن استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء اليوم السبت قمة مرتقبة بين الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في حضور جماهيري يقارب الـ52 ألف مشجع.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجايبة تسهل من مهمته قبل لقاء العودة المقرر إقامته في الدار البيضاء في 29 أبريل الجاري.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للرجاء المغربى 15.66 مليون يورو.

قرعة دورى أبطال أفريقيا جعلت فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

في المقابل، يبحث الرجاء عن التتويج بلقبه الرابع في أمجد البطولات الأفريقية للأندية بعد فوزه سابقا بنسخ أعوام1989، و1997، و1999.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.



