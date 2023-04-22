صلاح يسجل ويقود ليفربول لفوز مثير على نوتينجهام (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على ضيفه نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة الي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ديوجو جوتا بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 47 وتعادل نيكو ويليامز لنوتنجهام في الدقيقة 51.

وعاد جوتا ليسجل هدف الريدز الثاني في الدقيقة 55، قبل أن يسجل مورجان جيبس التعادل للضيوف في الدقيقة 67.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول بالدقيقة 70.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز السابع برصيد 50 نقطة، فيما يحتل نوتنجهام المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

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