شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والرجاء المغربى فى الدورى المحلى قبل اللقاء الأفريقى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الأهلي نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى.

حسم الأهلي تأهله لهذه المباراة بعد احتلاله للمركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما وصل لهذه المباراة بعد احتلال المركز الأول في المجموعة الثالثة بدور المجموعات برصيد 16 نقطة.

ويسعى الأهلي لاستعادة الكأس بعدما فقده في العام الماضي أمام الوداد، وإضافة اللقب رقم 11 في خزائنه، فيما يسعى الرجاء لإضافة اللقب الرابع لخزائنه بعد أن توّج به من قبل في أعوام 1989 و1997 و1999.

خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.

بينما يحتل الرجاء المغربى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 35 نقطة جمعها من 23 مباراة حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.