شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة الاتحاد والأهلى فى نهائى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد المصرى لكرة السلة على استقدام طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباريات نهائي بطولة دورى السوبر لكرة السلة، المقرر إقامتها بين نادى الاتحاد السكندرى والنادى الأهلى اعتباراً من 10 مايو القادم (Best of 5)، نظراً لحساسية هذه اللقاءات النهائية والتي ستُحدد هوية بطل المسابقة.

جاء ذلك بناءً على طلب محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، الذى تقدم بطلب رسمى لاتحاد السلة يطلب فيها استقدام طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة فريقه أمام الأهلى، على أن تكون قيمة التكلفة المالية الخاصة بالحكام مناصفة بين الفريقين.