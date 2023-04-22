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منتخب ناشئى اليد فى المجموعة الثانية ببطولة البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - أجريت منذ قليل قرعة بطولة البحر المتوسط للناشئين مواليد 2006 لكرة اليد، والتى يشارك بها منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006 والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل الجارى وتقام المباريات على الصالات المغطاة فى نابل وبني خيار.

 

(نتائج قرعة البطولة)

 

- تضم المجموعة الأولى: منتخب مونتينيجروا - منتخب الجزائر - منتخب إيطاليا - منتخب الكويت - منتخب - منتخب تونس - منتخب تركيا.

 

- تضم المجموعة الثانية: منتخب مصر - منتخب فرنسا - منتخب اليونان - منتخب رومانيا - منتخب إسبانيا - منتخب كرواتيا.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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