تشكيل الرجاء لمباراة الأهلي بدروي أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن منذر الكبير المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي، والمقرر لها في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتي تجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جماهير الأهلي تملأ مدرجات استاد القاهرة قبل موقعة الرجاء المغربي | الوفد (alwafd.news)

جاء تشكيل الرجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

الدفاع: محمد نهيري - مروان الهدهودي - جمال حركاس - محمود بن تايك.

الوسط: روجي أهولو - محمد زريدة – وليد الصبار.

الهجوم: زكرياء الهبطي - حمزة خابا - يسري بوزوق.

تشكيل الأهلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.