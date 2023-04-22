دورتموند يدق شباك فرانكفورت برباعية نظيفة ويستعيد صدارة الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - انتزع فريق بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني من منافسه بايرن ميونخ، بعد انتصاره العريض على فرانكفورت برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من البوندسليجا.

ماينز يزيد أوجاع بايرن ميونخ ويسقطه بثلاثية في الدوري الألماني | الوفد (alwafd.news)

أحرز جود بيلنجهام هدف دورتموند الأول في الدقيقة 19، قبل أن يضيف دونيل مالين ثاني الأهداف في الدقيقة 24، بعدها سجل ماتس هوملز قائد الأسود الهدف الثالث في الدقيقة 41، لينهي دورتموند

متقدمًا ثلاثية نظيفة.

في الشوط الثاني أضاف مالين ثاني أهداف، والهدف الرابع لفريقه دورتموند في الدقيقة 66، لينتصر الأسود على فرانكفورت برباعية نظيفة.

بتلك النتيجة ينتزع دورتموند صدارة الدوري الألماني، من بايرن ميونخ الذي سقط اليوم أمام ماينز بثلاثية مقابل هدف، بفارق نقطة، ويرفع رصيده إلى 60 نقطة.

فيما فرانكفورت يحتل المركز التاسع برصيد 42 نقطة.