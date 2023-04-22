الارشيف / اخبار الرياضه

محمد صلاح يُكرر رقمه القياسي مع ليفربول بعد هدفه التاريخي في نوتنجهام

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النجم الدولي المصري محمد صلاح في تكرار رقمه القياسي مع بعدما سجل هدفًا تاريخيًا في شباك نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

اقرأ أيضًا.. محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم هاري كين في

 

واستطاع محمد صلاح تسجيل هدف ليفربول الثالث في مرمى نونتجهام فورست ليقود الريدز لتحقيق فوزًا صعبًا بنتيجة 3-2 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

 

وأصبح محمد صلاح هو سادس أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ ليفربول برصيد 183

هدفًا ليتساوى مع روبي فاولر.

 

كما تمكن محمد صلاح من تكراره رقمه القياسي في 2018، بعدما سجل في 6 مباريات متتالية على ملعب ليفربول بمختلف المسابقات.

 

وأحرز محمد صلاح 4 أهداف في آخر 3 مباريات له مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

للمزيد من أخبار عبر بوابة الوفد.. اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا