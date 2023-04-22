محمد صلاح يُكرر رقمه القياسي مع ليفربول بعد هدفه التاريخي في نوتنجهام

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النجم الدولي المصري محمد صلاح في تكرار رقمه القياسي مع ليفربول بعدما سجل هدفًا تاريخيًا في شباك نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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واستطاع محمد صلاح تسجيل هدف ليفربول الثالث في مرمى نونتجهام فورست ليقود الريدز لتحقيق فوزًا صعبًا بنتيجة 3-2 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح هو سادس أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ ليفربول برصيد 183

هدفًا ليتساوى مع روبي فاولر.

كما تمكن محمد صلاح من تكراره رقمه القياسي في 2018، بعدما سجل في 6 مباريات متتالية على ملعب ليفربول بمختلف المسابقات.

وأحرز محمد صلاح 4 أهداف في آخر 3 مباريات له مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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