أزمة تلوح في الأفق بين عمر مرموش ومدرب فولفسبورج

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة فولفسبورج وبوخوم في إطار الجولة 29 من الدوري الألماني، غضب عارم من النجم الدولي المصري عمر مرموش بعد قرار مدربه نيكو كوفاتش.

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وجلس عمر مرموش على دكة البدلاء قبل أن يشارك بديلًا في الدقيقة 46 إلا أنه لم يلعب سوى 20 دقيقة بعدما قرر مدربه نيكو كوفاتش استبداله في الدقيقة 64.

وحقق فولفسبورج فوزًا كبيرًا على بوخوم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري الألماني.

وأبدى عمر مرموش غضبه من قرار مدرب فولفسبورج بعدما رفض مصافحته، في المقابل لم يتوانى نيكو كوفاتش في التعليق على رد فعله لاعبه.

وقال كوفاتش في تصريحات للصحفيين

عقب المباراة: "مرموش حزين وربما يكون غاضبا ولكنه قدم أداء ليس له علاقة بالدوري الألماني".

وأضاف : "لم أكن سعيدا بأداءه الدفاعي وكان القرار بناء على مصلحة الفريق ولم يكن أمامي أي حلول بديلة".

ومن المتوقع أن ينضم عمر مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني بعد انتهاء عقده مع فولفسبورج بنهاية الموسم الجاري، حسبما أشارت التقارير الصحفية الألمانية الأخيرة.

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