هدف أول ملغي للأهلي أمام الرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - ألغي هدف الأهلي الأول أمام الرجاء في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الرجاء المغربي | الوفد (alwafd.news)

جاء الهدف بعد تمريرة وصلت إلى كهربا الذي كان في وضعية تسلل، وسددها داخل الشباك لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.



تشكيل الأهلي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.



خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ورأفت خليل وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الرجاء:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

الدفاع: محمد نهيري - مروان الهدهودي - جمال حركاس - محمود بن تايك.

الوسط: روجي أهولو - محمد زريدة – وليد الصبار.

الهجوم: زكرياء الهبطي - حمزة خابا - يسري بوزوق.