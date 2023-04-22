شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الرجاء المغربى يهدد مرمى الأهلى.. والشناوى ينقذ صاروخية الناهيرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء أول تهديد في المباراة في الدقيقة الرابعة من جانب الضيوف، بعدما تحصّل فريق الرجاء على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وسددها محمد الناهيري صاروخية ولكن حوّلها محمد الشناوي إلى ركلة ركنية، وهدد الرجاء مرمى الأهلي في الدقيقة السابعة من ركلة ركنية ولكن أبعدها دفاع الأهلي من مناطق الخطورة.

وسدد كهربا تصويبة تجاه مرمى الرجاء في الدقيقة التاسعة ولكنها جاءت سهلة في يد أنس الزنيتي حارس الرجاء، وبعدها سدد حسين الشحات تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11 ولكن أمسك بها الزنيتي أيضا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية ومروان عطية وحمدي فتحي في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي، كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ورأفت خليل وطاهر محمد طاهر.

فيما جاء تشكيل الرجاء المغربي كالتالي، أنيس الزنيتي في حراسة المرمى، جمال حركاس، مروان الهدهودي، محمد الناهيري، محمود بنتايك في ادفاع، روجي أهولو، محمد زريدة، وليد الصبار في الوسط، زكريا الهبطي، يسري بوزوق، حمزة خابا في الهجوم.











































