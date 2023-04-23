شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 22 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 4 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الأهلى على الرجاء المغربى بهدفين نظيفين فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى تغيير ميعاد تدريب الزمالك للتاسعة صباحا بناء على رغبة الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للفريق .

الأهلي يهزم الرجاء المغربي 2 / 0 في ذهاب ربع نهائي إفريقيا

حقق فريق الأهلي الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل محمد عبد المنعم وحمدي فتحي هدفي اللقاء.

دودو الجباس وحيدا فى هجوم بيراميدز بقائمة مواجهة مارومو جالانتس

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة مارومو جالانتس في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل الفريق الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

أوسوريو يعدل موعد تدريب الزمالك فى أول قرار لتصحيح المسار

اتخذ الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أول قرار لتصحيح المسار بالفريق، حيث استقر على تعديل موعد خوض التدريبات الجماعية للفارس الأبيض.

جماهير الأهلي تملأ مدرجات استاد القاهرة قبل مباراة الرجاء المغربي.. صور

نشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيسبوك صورا من مدرجات استاد القاهرة الذي يستضيف مباراة الفريق الأحمر ضد الرجاء البيضاوي المغربي، التي تجمعهما اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتظهر الصور المدرجات وهي شبه ممتلة وفقا للسعة المحددة من الجهات الأمنية لحضور المباراة.

"كهربا" أفضل لاعب فى الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اختيار محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم فريق الأهلى أفضل لاعب في الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة الاتحاد والأهلى فى نهائى سوبر السلة

وافق الاتحاد المصرى لكرة السلة على استقدام طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباريات نهائي بطولة دورى السوبر لكرة السلة، المقرر إقامتها بين نادى الاتحاد السكندرى والنادى الأهلى اعتباراً من 10 مايو القادم (Best of 5)، نظراً لحساسية هذه اللقاءات النهائية والتي ستُحدد هوية بطل المسابقة.

منتخب ناشئى اليد فى المجموعة الثانية ببطولة البحر المتوسط

أجريت منذ قليل قرعة بطولة البحر المتوسط للناشئين مواليد 2006 لكرة اليد، والتى يشارك بها منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006 والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل الجارى وتقام المباريات على الصالات المغطاة فى نابل وبني خيار.