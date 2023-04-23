شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مواجهة مصيرية الليلة مع مارومو جالانتس الجنوب أفريقى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، نظيره مارومو جالانتس الجنوب أفريقى، في السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب الدفاع الجوى، في ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث كلا الفريقين عن تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مباراة العودة التي ستقام في جنوب أفريقيا، لضمان التأهل لدور نصف النهائي.

يدخل بيراميدز المباراة، بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق انتصارين متتاليين في مسابقة الدورى الممتاز، أمام أسوان بنتيجة 3 / 0، ثم الداخلية بنتيجة 2 / 0 ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 46 في المركز الثالث لجدول الترتيب، فيما يدخل مارومو جالانتس المباراة بعدما تعادل السلبى في المباراة الماضية بالدورى الجنوب أفريقي أمام سوبر سبورت يونايتد، ويحتل مارومو المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدورى الجنوب أفريقى، برصيد 28 نقطة، بعد خوض 27 مباراة.

من جانبه تحدث البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، مع لاعبى فريقه حول ضرورة المباراة، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تسهل المهمة في لقاء العودة، المقرر له يوم 30 أبريل الجارى، والاقتراب خطوة نحو الوصول للدور قبل النهائي، ومن ثم الاقتراب للقب، وشدد باتشيكو على لاعبى فريقه حول ضرورة التأمين الدفاعي المحكم وعدم استقبال أي أهداف من شأنها أن تصعب الموقف وتمنح الفريق الجنوب أفريقي أمل في التأهل.

كما منح البرتغالى باتشيكو لاعبى بيراميدز المهاجمين تعليمات خاصة لاختراق دفاعات الفريق الجنوب أفريقي، كما شدد على رمضان صبحى ضرورة استخدام القوة البدنية في اختراق الدفاع والوصول لمنطقة الجزاء والمراوغة في حالة عدم التمكن من التسديد وتهديد المرمى، حتى تكون أمامه فرصة للحصول على ركلة جزاء.

ومن المتوقع أن يخوض باتشيكو مواجهة الفريق الجنوب أفريقى بتشكيل قريب من التشكيل الذى خاض به مواجهة الداخلية الأخيرة، لاسيما وإن المدرب يعانى من نقص عددى في الفريق بسبب كثرة الإصابات، ومن المتوقع أن يكون التشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي، خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي – رمضان صبحى، خط الهجوم: فخري لاكاي.