شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد عقود 4 لاعبين قبل الرحيل المجاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك مسئولو نادى الزمالك في ملف تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهم أحقية التوقيع حاليًا لأى فريق آخر، ومن ثم الرحيل بالمجان في نهاية الموسم، وهو الأمر الذى يرفضه مسئولو القلعة البيضاء، ويمتمسكون بأن يكون الرحيل عن طريق النادي حتى يستفيد بمقابل مادى من أي صفقة تتم، أو استمرار اللاعب وسط صفوف الفريق في حالة الحاجة لخدماته.

ومن المنتظر أن يفتح مسئولو الزمالك ملف تجديد عقود الرباعى يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر، ومحمد صبحى، والتونسى حمزة المثلوثى، حيث ستنتهى عقود اللاعبين الأربعة بنهاية الموسم، ومازالوا حتى الأن غير مقيدين ويحق لهم التوقيع لأى فريق أخر، وهو ما يسعى مسئولي الزمالك لحسمه في الأيام المقبلة، والنجاح في التجديد لهؤلاء اللاعبين، ثم منح الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الكروى الأول، أحقية تحديد مصير هؤلاء اللاعبين سواء بالاستمرار أو التسويق والاستفادة المادية من رحيلهم.

في سياق متصل، فتح مسئولو نادى بيراميدز، خط مفاوضات مع يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد، ويستغل مسئولو بيراميدز انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق دون انتظار موافقة ناديه، وهو ما دفع مسئولى بيراميدز للتفاوض مع اللاعب لحسم ضمه فى الموسم الجديد، ولم يحسم بيراميدز الصفقة حتى الوقت الحالى، ومازالت المفاوضات سارية بين النادى السماوى ولاعب الزمالك، على أمل حسم الأمور فى الفترة المقبلة.

و ينتظر يوسف أسامة نبيه،عرض ناديه لتجديد تعاقده، حيث أجل البت فى عرض بيراميدز، ويضع الفارس الأبيض فى الترتيب الأول وفقًا لأولوياته.