شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يقودون الإسماعيلي لتعديل المسار فى الدورى.. فراس شواط والشامى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 5 لاعبين من فريق الإسماعيلى فى استعادة الكثير من مستواهم خلال المباريات الماضية، والتى ساعدت الدراويش فى تصحيح المسار ببطولة الدورى، والتقدم فى جدول الدورى.

واستعاد فريق الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، الكثير من رونقه بعدما حسم ديربى القناة بالفوز على المصرى بثلاثة أهداف مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصرى.

وقاد 5 لاعبين فريق الإسماعيلى للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 11 مباراة فى بطولة الدورى، بالإضافة إلى مباراة فى كأس الرابطة، حيث تعود آخر هزيمة للإسماعيلى إلى 13 يناير 2023 أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومنذ ذلك التوقيت لم يتذوق الفريق أى هزيمة خلال 11 مباراة متتالية.

ويعد التونسى فراس شواط مهاجم الإسماعيلى فى مقدمة هؤلاء اللاعبين الخمسة، حيث نجح فى استعادة سجله التهديفى فى آخر 6 مباريات خاضها مع الدراويش، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وجاء أبرزها الهاتريك فى سموحة.

وثانى اللاعبين هو محمد الشامى الذى أعاد اكتشاف نفسه من جديد على الرغم من البداية السيئة التي بدأ بها الموسم، إلا أنه نجح في العودة بقوة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا آخر لزملائه مما جعله أحد أفضل اللاعبين حاليا في الدراويش.

ويعد عبد الرحمن مجدى ثالث اللاعبين، حيث استعاد عبد الرحمن الكثير من مستواه بعدما تأثر كثيرا بأزمة التجديد في بداية الموسم، إلا أنه نجح في قيادة الإسماعيلى لحسم ديربى القناة بصناعة هدفى اللقاء.

كما أعاد الثنائى باهر المحمدى وسيرجى أكا الصلابة لخط وسط الإسماعيلى والدفاع من جديد، بعدما ظهرا الثنائى في حالة بدانية وفنية عالية مما جعل الفريق يبدأ الهجمات بشكل منظم من خط الدفاع، بالإضافة إلى إفسادهما لمعظم هجمات المنافسين.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 26 نقطة من 24 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا.