شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ناشئى اليد تغادر إلى تونس لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006 القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد متوجهة إلى تونس، لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد، والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 23 إلى 30 إبريل الجارى.

وتضم قائمة أسماء بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006، عمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا لبعثة المنتخب الوطنى - محمد عبد السلام المدير الفنى - وائل فهيم المدرب العام - توفيق البطاوى المدير الادارى - عصام نور الدين أخصائى العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة أسماء اللاعبين كلا من: يوسف أحمد عبد الغني - احمد شريف - عبد الرحمن اشرف - أحمد طلال - مصطفى أحمد عادل - أحمد محسن - يوسف أحمد فريد - سيف الدين جلال - محمد أحمد اسماعيل - عمر مصطفي بركة - عادل احمد سعد - محمود أحمد حسين - حمزة وليد المرسي - أحمد حلمي - حازم أحمد الصباغ - حسين محمد حسين - محمد عدلان - يوسف محمد عبد الهادي.

ويشارك فى البطولة 13 منتخبا تم تقسيمهم على مجموعتين و ذلك خلال القرعة التى اقيمت اليوم فى تونس حيث تضم المجموعة الأولى : منتخب مونتينيجروا - منتخب الجزائر - منتخب ايطاليا - منتخب الكويت - منتخب السعودية - منتخب تونس - منتخب تركيا و تضم المجموعة الثانية : منتخب مصر - منتخب فرنسا - منتخب اليونان - منتخب رومانيا - منتخب اسبانيا - منتخب كرواتيا.