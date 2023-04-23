اليوم.. برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة نارية بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق برشلونة لاستقبال ضيفه أتلتيكو مدريد في المواجهة النارية المرتقبة التي من المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز بهدف العودة لطريق الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل بأخر مباراتين بالدوري على يد خيتافي وجيرونا.

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ويحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، حصدها البارسا من 29 مباراة بواقع 23 فوز و4 تعادلات وهزيمتين.

على الجانب الأخر يستهدف فريق أتلتيكو مدريد لاستكمال سلسلة انتصاراته المميزة في الدوري بالفوز اليوم على الفريق الكتالوني ومواصلة

ملاحقة الريال لخطف المركز الثاني أملا في عثر الميرنجي.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وتعرض للهزيمة في 5 لقاءات.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيط دراجي.

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