التشكيل المتوقع لكلاسيكو الاتحاد والهلال اليوم في كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت الأجهزة الفنية لفريقي الاتحاد والهلال بشكل كبير على التشكيلة الأساسية التي سيدفعون بها في مواجهة الكلاسيكو اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) مساء اليوم الأحد لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في منافسات كأس الملك.

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موعد مباراة الاتحاد والهلال والقناة الناقلة

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة ال،8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الهلال :

الحارس: مارسيلو جروهي

الدفاع: زكريا هوساوي – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – مدالله العليان

الوسط: هيلدر كوستا- برونو هنريكي – هارون كمارا – إيجور كورونادو – رومارينيو

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله

تشكيلة الهلال الأقرب لمواجهة الاتحاد :

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

الدفاع: محمد البريك – محمد جحفلي – جانج هيون سو – سعود عبدالحميد

الوسط: سلمان الفرج – جوستافو كويلار – محمد كنو

الهجوم: ميشيل ديلجادو – أوديون إيجالو – موسى ماريجا

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