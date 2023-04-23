تصحيح الأخطاء الدفاعية والتعامل مع المرتدات أبرز فقرات مران الزمالك اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا المقبل في مسابقة الدوري.

وشهدت التقسيمة شرح وتنفيذ بعض الجمل الفنية، وحرص الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تصحيح الأخطاء الخاصة بالجانب الدفاعي والتركيز على كيفية التعامل مع الهجمات المرتدة من المنافس.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات لمدة يومين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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